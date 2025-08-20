Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

Суд Махачкалы принял иск Генпрокуратуры об изъятии активов экс-депутата Гаджиева

Советский районный суд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединением бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом) и его близких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарему Мамаеву.

В документе заместитель генпрокурора требует запретить экстремистскую деятельность на территории России Гаджиева, его сожительницы, сына и сестры, а также изъять в доход государства их имущество стоимостью два миллиарда рублей.

В прокуратуре считают, что родные экс-депутата, уехавшего за границу, являются держателями его активов и управляют ими. Полученная прибыль направляется на экстремистскую деятельность, отмечается в иске.

Гаджиев, по данным Генпрокуратуры, передал западным спецслужбам сведения закрытого характера, за что получил от США не менее 45 миллионов долларов. Факт выплаты Гаджиеву десятков миллионов долларов был выявлен Департаментом государственной эффективности правительства США.

В России Гаджиев объявлен в розыск, у него имеется турецкое гражданство, но он намерен получить паспорт гражданина США.

