13:18, 20 августа 2025Силовые структуры

Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

Суд Махачкалы принял иск Генпрокуратуры об изъятии активов экс-депутата Гаджиева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Советский районный суд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединением бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иноагентом) и его близких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарему Мамаеву.

В документе заместитель генпрокурора требует запретить экстремистскую деятельность на территории России Гаджиева, его сожительницы, сына и сестры, а также изъять в доход государства их имущество стоимостью два миллиарда рублей.

В прокуратуре считают, что родные экс-депутата, уехавшего за границу, являются держателями его активов и управляют ими. Полученная прибыль направляется на экстремистскую деятельность, отмечается в иске.

Гаджиев, по данным Генпрокуратуры, передал западным спецслужбам сведения закрытого характера, за что получил от США не менее 45 миллионов долларов. Факт выплаты Гаджиеву десятков миллионов долларов был выявлен Департаментом государственной эффективности правительства США.

В России Гаджиев объявлен в розыск, у него имеется турецкое гражданство, но он намерен получить паспорт гражданина США.

