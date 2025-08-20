Силовые структуры
07:18, 20 августа 2025

СК расследует гибель российской актрисы

СК проводит проверку из-за гибели актрисы Шельменкиной в Нижегородской области
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту гибели заслуженной артистки России Софии Шельменкиной в Нижегородской области. Об этом сообщает aif.ru со сслылкой на источник в региональном управлении СКР.

По данным ведомства, артистка ушла в лес за ягодами. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова, проводится проверка. На данный момент криминальных признаков трагедии не обнаружено.

7 августа женщина ушла в лес за ягодами и не вернулась. Поиски начались спустя два дня, а 16 августа Шельменкину нашли.

Шельмекина родилась в 1946 году. Закончила театральное училище в 1965 году. До 1968 года работала в Ставропоьском кукольном театре, после чего перешла в Горьковский театр кукол, которому посвятила всю жизнь.

