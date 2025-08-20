Союзник США резко нарастил закупки российского газа

Минфин Японии: Импорт сжиженного природного газа из РФ вырос на 372 процента

Япония резко увеличила закупки российского газа. Соответствующие данные ее министерства финансов процитировало ТАСС.

Оказалось, что в июле 2025 года импорт сжиженного природного газа из РФ вырос на 372 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, на 286 процентов выросли поставки российского угля.

По данным японского минфина, в июне 2025 года эта страна импортировала российской нефти на 25,3 миллиона долларов при том, что с февраля 2023 года Токио воздерживался от приобретения у РФ этого энергоносителя. В первом полугодии импорт российского СПГ упал на 3,3 процента, а угля на 12,3 процента.

В начале июня стало известно, что японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil получила нефть из России на танкере, попавшем под санкции. Речь идет о приобретении 600 тысяч баррелей, доставленных с терминала «Пригородное» на южной части острова Сахалин.