Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

Уиткофф: Длительность встречи Путина и Трампа объясняется достигнутым прогрессом

Длительность встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске объясняется достигнутым прогрессом. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Мы провели там довольно много времени, поскольку, действительно, добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения», — отметил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, американский лидер счел, что в результате встречи удалось договориться по многим предварительным условиям для возможного мирного соглашения. Спецпосланник подчеркнул, что подобные договоренности прочнее, чем режим прекращения огня.

Ранее Уиткофф заявил, что он в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с Путиным и его окружением.