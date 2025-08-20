Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

Длительность встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске объясняется достигнутым прогрессом. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News.
«Мы провели там довольно много времени, поскольку, действительно, добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения», — отметил спецпосланник.
По словам Уиткоффа, американский лидер счел, что в результате встречи удалось договориться по многим предварительным условиям для возможного мирного соглашения. Спецпосланник подчеркнул, что подобные договоренности прочнее, чем режим прекращения огня.
Ранее Уиткофф заявил, что он в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с Путиным и его окружением.