Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 20 августа 2025Мир

Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

Уиткофф: Длительность встречи Путина и Трампа объясняется достигнутым прогрессом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Длительность встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске объясняется достигнутым прогрессом. Об этом заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Мы провели там довольно много времени, поскольку, действительно, добились прогресса относительно того, как мы можем достичь мирного соглашения», — отметил спецпосланник.

По словам Уиткоффа, американский лидер счел, что в результате встречи удалось договориться по многим предварительным условиям для возможного мирного соглашения. Спецпосланник подчеркнул, что подобные договоренности прочнее, чем режим прекращения огня.

Ранее Уиткофф заявил, что он в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с Путиным и его окружением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

    Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологии

    В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

    Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

    В России студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

    Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

    Жена Щербакова рассказала о его состоянии после сложной операции

    Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

    В Индии назвали главное преимущество российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости