Стало известно о неприятном побочном эффекте модного в соцсетях кофейного напитка

Эксперт по фитнесу Кларк: Кофе с протеином провоцирует увеличение веса

Эксперт по фитнесу Адам Кларк предупредил, что у модного в соцсетях напитка на основе кофе есть неприятный побочный эффект. Его слова приводит Daily Mail.

Кларк рассказал, что кофейный напиток с протеином продвигается в качестве средства для похудения. Для его приготовления блогеры добавляют в чашку крепкого эспрессо или американо ложку протеинового порошка и получившуюся смесь выливают в стакан со льдом.

По задумке, такой протеиновый коктейль должен насытить организм белком и ускорить потерю веса, но на практике он приносит скорее вред, чем пользу. «Если вы потребляете больше белка, чем вам нужно, это провоцирует увеличение веса вместо его потери», — объяснил эксперт.

Он отметил, что суточная норма белка рассчитывается индивидуально для каждого человека и зависит от веса и физической активности. В среднем она составляет 10-35 процентов от общего рациона.

Кроме того, как отметил Кларк, людям, которые не занимаются спортом профессионально, лучше получать белок не из протеиновых коктейлей, а из обычных продуктов, таких как мясо, яйца, рыба и бобовые.

Ранее стоматолог Ирина Скрыпникова предупредила об опасности кофе глясе. По ее словам, напиток увеличивает чувствительность зубов и вредит эмали.