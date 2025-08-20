Стало известно о зачинщике избиения мигрантами футболиста из «Русской общины» под Москвой

Зачинщиком избиения футболиста в Щелково стал игрок из противоборствующего клуба

Зачинщиком избиения мигрантами футболиста из «Русской общины» в подмосковном Щелково стал игрок из противоборствующего клуба. Об этом стало известно Telegram-каналу «Подмосква».

Как утверждает издание, спортсмен после инцидента остается на свободе. Молодой человек якобы продолжает снимать ролики для соцсетей из своей элитной квартиры.

Приезжий является игроком любительского футбольного клуба «Дизель». Большую часть команды представляют выходцы из стран СНГ и республик Кавказа.

До этого сообщалось, что избитый мигрантами в Щелкове футболист находится в критическом состоянии. Медики диагностировали у него множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематому головного мозга.

Подчеркивалось, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали троих молодых людей.

18 августа произошел конфликт между футболистами команд «Русская община» и «Дизель». Словесная перепалка быстро переросла в потасовку, в ходе которой приезжие напали на одного игрока. Видео с избиением распространили члены «Русской общины».