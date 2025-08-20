Столица региона России возобновит побратимские отношения с городом в США при одном условии

Якутск продолжит сотрудничество с Фэрбенксом при улучшении политической ситуации

Якутск возобновит побратимские отношения с городом Фэрбенксом на Аляске в США при условии улучшения геополитической ситуации. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что за время сотрудничества американского Фэрбенкса и региональной столицы проведено много хороших мероприятий как на Аляске, так и в российской республике. «Но, к сожалению, сегодня та политика, которая проводилась прошлой администрацией Соединенных Штатов Америки, это сотрудничество остановила. Уверен, что при улучшении, опять же, геополитической ситуации (...) сотрудничество с нашей стороны и со стороны города Фэрбенкса будет продолжено», — сказал Николаев.

Якутск и Фэрбенкс подписали договор о международных побратимских отношениях в 1991 году.

Ранее родной город колумбийских наемников в рядах Вооруженных сил Украины стал побратимом Курска. По мнению российских депутатов, сотрудничество двух городов принесет пользу в сферах науки, культуры и туризма.