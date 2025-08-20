Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 20 августа 2025Россия

Столица региона России возобновит побратимские отношения с городом в США при одном условии

Якутск продолжит сотрудничество с Фэрбенксом при улучшении политической ситуации
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Якутск возобновит побратимские отношения с городом Фэрбенксом на Аляске в США при условии улучшения геополитической ситуации. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что за время сотрудничества американского Фэрбенкса и региональной столицы проведено много хороших мероприятий как на Аляске, так и в российской республике. «Но, к сожалению, сегодня та политика, которая проводилась прошлой администрацией Соединенных Штатов Америки, это сотрудничество остановила. Уверен, что при улучшении, опять же, геополитической ситуации (...) сотрудничество с нашей стороны и со стороны города Фэрбенкса будет продолжено», — сказал Николаев.

Якутск и Фэрбенкс подписали договор о международных побратимских отношениях в 1991 году.

Ранее родной город колумбийских наемников в рядах Вооруженных сил Украины стал побратимом Курска. По мнению российских депутатов, сотрудничество двух городов принесет пользу в сферах науки, культуры и туризма.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Россия подписала соглашение о безвизовом режиме со страной Ближнего Востока

    Звезду сериала «Воронины» прооперировали из-за онкологического заболевания

    В ЕС оценили возможность разместить войска на Украине

    Найдены закидавшие коктейлями Молотова синагогу в российском городе

    В России студенткам начнут выплачивать пособия по беременности и родам

    Известный телеведущий пожаловался на увольнение из шоу словами «мне даже не позвонили»

    Жена Щербакова рассказала о его состоянии после сложной операции

    Неприемлемость размещения европейских войск на Украине объяснили

    В Индии назвали главное преимущество российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости