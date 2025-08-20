Экономика
20:59, 20 августа 2025

Свекор Водяновой решил перебраться в виллу великого художника

Свекор Водяновой Бернар Арно решил переехать в виллу Леонардо да Винчи в Милане
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Gabriel Bouys / Reuters

Свекор модели Натальи Водяновой, миллиардер Бернар Арно, захотел перебраться в виллу Леонардо да Винчи в Милане. О решении французского бизнесмена занять дом великого художника сообщает Economy.

По данным издания, Арно приобрел историческую виллу Леонардо да Винчи в центре Милана еще три года назад — в 2022-м. Однако ремонт жилья закончился только сейчас. Переделка виллы обошлась бизнесмену в 1,3 миллиона евро.

Ранее стала известна судьба итальянской виллы президента Украины Владимира Зеленского. По последним данным, недвижимость в Тоскане больше не продается. По словам риелторов, в особняке политика, находящемся в городе Форте-дей-Марми, сейчас никто не живет.

Особняк выставили на продажу в 2021 году за 4,5 миллиона евро. Зеленский и его супруга Елена приобрели дом в августе 2015 года. Покупка обошлась им почти в 3,2 миллиона евро.

