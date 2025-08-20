Связь хищений при строительстве фортификаций в Курской области и вторжением ВСУ объяснили

Хищения при строительстве фортификационных сооружений сделали возможным вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Действия обвиняемых (экс-губернатора Курской области Алексея) Смирнова и (его заместителя Алексея) Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», — объяснил связь собеседник агентства.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.