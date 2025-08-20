Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:13, 20 августа 2025Силовые структуры

Связь хищений при строительстве фортификаций в Курской области и вторжением ВСУ объяснили

ТАСС: Хищения при возведении фортификаций позволили ВСУ войти в Курскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Хищения при строительстве фортификационных сооружений сделали возможным вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Действия обвиняемых (экс-губернатора Курской области Алексея) Смирнова и (его заместителя Алексея) Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», — объяснил связь собеседник агентства.

13 марта российское оборонное ведомство заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности ряда стран направить войска на Украину

    Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

    Связь хищений при строительстве фортификаций в Курской области и вторжением ВСУ объяснили

    Аэропорты в трех российских городах ограничили работу

    Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

    США защитили данные пользователей Apple

    Учительницу английского языка обвинили в сексуальных отношениях с подростком

    Перечислены выдающие несерьезно настроенных любовников фразы

    Трамп оценил вероятность Третьей мировой войны

    Австрия предложил Вену для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости