16:35, 20 августа 2025Силовые структуры

Сыновей российского бизнесмена приговорили за избиение и похищение подростков

В Башкирии суд дал 5 лет колонии двум сыновьям бизнесмена Габдуллина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Республики Башкортостан

Иглинский межрайонный суд Башкирии вынес приговор двум сыновьям местного предпринимателя Рауфа Габдуллина за избиение и похищение подростков. Об этом сообщает ufa1.ru.

21-летний молодой человек получил два года и три месяца колонии общего режима, его 18-летний брат — 3,5.

Следствие и суд установили, что вечером 20 апреля 2024 года в селе Иглино между отцом фигурантов, который сидел за рулем внедорожника, и проходящими мимо молодыми людьми произошел конфликт. Тогда бизнесмен и двое его сыновей вышли из машины и стали избивать оппонентов. Семь человек, среди которых четверо были несовершеннолетними, получили множество ударов. У девушки из компании разбили телефон, думая, что она снимает происходящее на видео.

После этого напавшие силой увезли пятерых молодых людей на центральную площадь села, где продолжили их избивать. К этому присоединился еще один мужчина.

Бизнесмена, его сыновей и их товарища в результате задержали. Материалы дела в отношении Габдуллина выделены в отдельное производство.

