В Apple Watch разглядели функцию из iPhone

Apple создала умные часы со сканером отпечатка пальца Touch ID

Корпорация Apple может добавить в свои умные часы биометрический сенсор — сканер отпечатка пальца. Об этом сообщает издание Macworld.

Специалисты медиа изучили внутренний код одной из операционных систем Apple и обнаружили там схематичное изображение нескольких гаджетов. В числе прочих авторы разглядели часы Apple Watch с биометрическим сенсором. Журналисты предположили, что подобная функция может появиться в будущих часах бренда.

Биометрический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году. Затем датчик добавили в планшеты iPad и клавиатуры компьютеров Mac. В часах Apple Watch подобного сенсора нет — для их разблокировки используется цифровой пароль.

По словам специалистов Macworld, обнаруженный ими код закрыт от посторонних людей и предназначен для внутреннего использования. Поэтому они предположили, что часы Apple Watch с Touch ID существуют только в виде прототипа. Скорее всего, в 2025 году подобные устройства не появятся на рынке.

«Конечно, это не означает, что Touch ID обязательно будет в Apple Watch Series 12 или Ultra 4, но Apple явно работает над этим в ближайшем будущем», — заключили авторы.

В середине августа стало известно, что Apple вернет в свои умные часы пульсоксиметр. Эта функция исчезла из Apple Watch, продаваемых в США, в начале 2024 года — причиной стало нарушение патента.