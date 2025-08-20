Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:41, 20 августа 2025Наука и техника

В Apple Watch разглядели функцию из iPhone

Apple создала умные часы со сканером отпечатка пальца Touch ID
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Корпорация Apple может добавить в свои умные часы биометрический сенсор — сканер отпечатка пальца. Об этом сообщает издание Macworld.

Специалисты медиа изучили внутренний код одной из операционных систем Apple и обнаружили там схематичное изображение нескольких гаджетов. В числе прочих авторы разглядели часы Apple Watch с биометрическим сенсором. Журналисты предположили, что подобная функция может появиться в будущих часах бренда.

Биометрический сенсор Touch ID впервые появился в iPhone 5s в 2013 году. Затем датчик добавили в планшеты iPad и клавиатуры компьютеров Mac. В часах Apple Watch подобного сенсора нет — для их разблокировки используется цифровой пароль.

По словам специалистов Macworld, обнаруженный ими код закрыт от посторонних людей и предназначен для внутреннего использования. Поэтому они предположили, что часы Apple Watch с Touch ID существуют только в виде прототипа. Скорее всего, в 2025 году подобные устройства не появятся на рынке.

«Конечно, это не означает, что Touch ID обязательно будет в Apple Watch Series 12 или Ultra 4, но Apple явно работает над этим в ближайшем будущем», — заключили авторы.

В середине августа стало известно, что Apple вернет в свои умные часы пульсоксиметр. Эта функция исчезла из Apple Watch, продаваемых в США, в начале 2024 года — причиной стало нарушение патента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости