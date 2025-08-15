Наука и техника
На часы Apple вернется важная функция

NYT: В часах Apple Watch спустя 18 месяцев снова заработает пульсоксиметр
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Apple вернет в свои умные часы пульсоксиметр. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В начале 2024 года IT-гигант отключил функцию измерения уровня насыщения крови кислородом в Apple Watch, продаваемых в США. Причиной стало нарушение патента компании Masimo. Журналисты медиа отметили, что спустя 18 месяцев фирма анонсировала возвращение на устройство важной функции.

«Apple представит обновленную функцию "Кислород в крови" для некоторых пользователей Apple Watch в США в обновлении программного обеспечения для iPhone и Apple Watch», — заявили в корпорации. Апдейт уже стал доступен для скачивания. Специалисты NYT заметили, что компания получила разрешение Таможенной службы США на экспорт часов с пульсоксиметром. Также инженеры Apple каким-то образом изменили работу функции, чтобы не нарушать чужие патенты.

«Команды Apple неустанно работают над созданием продуктов и услуг, которые предоставляют пользователям передовые функции в области здоровья», — заявил представитель Apple Никки Ротберг. Журналисты NYT заметили, что неизвестно, как отключение пульсоксиметра повлияло на продажи Apple Watch. Однако, по оценке S&P Global Market Intelligence, после удаления этой функции продажи часов упали на 10 процентов.

После установки обновление пульсоксиметр начнет работать на Apple Watch 9, 10 и Ultra 2, выпущенных для рынка США.

Ранее специалисты сервиса Gadget GoGo заявили, что в августе-сентябре все актуальные смартфоны Apple подешевеют. Это связано с выходом iPhone нового поколения.

    Все новости