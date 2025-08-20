Стало известно об отношении европейских лидеров к переговорам по Украине

Politico: Европа не верит в успех плана Трампа по Украине

Европейские лидеры поддерживают посреднические усилия американского президента Дональда Трампа, так как считают, что они станут «явным испытанием намерений России», пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.

По их словам, руководители стран Евросоюза не верят, что Россия действительно стремится к завершению военного конфликта с Украиной, но поддерживают переговоры в надежде, что Трамп придет к такому же выводу и займет по отношению к Москве более жесткую позицию.

Издание пишет, что сейчас основной план европейских лидеров состоит в том, чтобы «разоблачить» Россию и добиться ужесточения санкций.

Ранее стало известно, что лидеры стран Европы не знают, какие гарантии безопасности президент США готов предоставить Украине.