Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:26, 20 августа 2025Путешествия

Турист вырезал имя на панцире краснокнижного животного в Египте

Турист из Чехии вырезал имя на панцире морской черепахи в Египте
Алина Черненко

Кадр: Barbora Hulková / Czech in Egypt

Турист из Чехии вырезал имя Lada на панцире морской черепахи в Египте. Об этом сообщает Prague Morning.

Видео, снятое местными дайверами, попало в сеть, на него обратила внимание чешская блогерша Барбора Хулкова, живущая в этой курортной стране. Она разместила публикацию на своей странице в соцсети, отметив, что такое действие по отношению к краснокнижному животному могло не только болезненно его травмировать, но и поставить под угрозу его жизнь.

Материалы по теме:
«Они меня никогда не пугали» История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
«Они меня никогда не пугали»История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
13 сентября 2020
«Тесные клетки, пьяные посетители» Как устроен рынок экзотических животных в России и почему хищники все чаще нападают на людей?
«Тесные клетки, пьяные посетители»Как устроен рынок экзотических животных в России и почему хищники все чаще нападают на людей?
15 января 2025

«Панцирь — это часть тела черепахи, полная нервов и кровеносных сосудов. Это больно — как порезать кожу под ногтем. Но помимо боли, черепаха рискует заразиться опасной для жизни инфекцией», — написала Хулкова.

Морские биологи, на которых ссылается издание, также отметили, что панцирь черепахи — это не просто внешний слой, а чувствительная живая ткань, защищающая жизненно важные органы. Ее повреждение делает пресмыкающееся уязвимым для хищников и может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.

Ранее в августе в российском городе сортировщики отходов спасли среднеазиатскую черепаху, которую хозяева выбросили в мусор. Один из сотрудников забрал животное домой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

    Российским водителям раскрыли признаки опасных шин

    В МИД России рассказали о «страшных испытаниях» молодежи в Эстонии

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости