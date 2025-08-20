Турист вырезал имя на панцире краснокнижного животного в Египте

Турист из Чехии вырезал имя на панцире морской черепахи в Египте

Турист из Чехии вырезал имя Lada на панцире морской черепахи в Египте. Об этом сообщает Prague Morning.

Видео, снятое местными дайверами, попало в сеть, на него обратила внимание чешская блогерша Барбора Хулкова, живущая в этой курортной стране. Она разместила публикацию на своей странице в соцсети, отметив, что такое действие по отношению к краснокнижному животному могло не только болезненно его травмировать, но и поставить под угрозу его жизнь.

«Панцирь — это часть тела черепахи, полная нервов и кровеносных сосудов. Это больно — как порезать кожу под ногтем. Но помимо боли, черепаха рискует заразиться опасной для жизни инфекцией», — написала Хулкова.

Морские биологи, на которых ссылается издание, также отметили, что панцирь черепахи — это не просто внешний слой, а чувствительная живая ткань, защищающая жизненно важные органы. Ее повреждение делает пресмыкающееся уязвимым для хищников и может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем.

Ранее в августе в российском городе сортировщики отходов спасли среднеазиатскую черепаху, которую хозяева выбросили в мусор. Один из сотрудников забрал животное домой.