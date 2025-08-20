Туриста сбросили на скалы в Севастополе из-за конфликта на дороге

Утверждено обвинение в отношении мужчины, который сбросил туриста на скалы в Севастополе из-за конфликта на дороге. Об этом говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Севастополя.

Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство. Инцидент произошел в сентябре 2020 года в Балаклаве. Житель Севастополя был пассажиром фургона, на Таврической набережной в Балаклаве дорогу автомобилю перегородил прохожий. Возмущенный этим фактом мужчина вышел из машины.

В ходе разборки местный житель ударил пешехода в грудь ногой, тот перелетел через парапет, упал на скалы, а затем — в море. Он выжил благодаря своевременной помощи очевидцев и медиков.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

