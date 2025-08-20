Путешествия
20:33, 20 августа 2025Путешествия

Туриста сбросили на скалы в Севастополе из-за конфликта на дороге

Прокуратура: Туриста сбросили на скалы из-за конфликта на дороге в Севастополе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Утверждено обвинение в отношении мужчины, который сбросил туриста на скалы в Севастополе из-за конфликта на дороге. Об этом говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Севастополя.

Злоумышленника обвиняют в покушении на убийство. Инцидент произошел в сентябре 2020 года в Балаклаве. Житель Севастополя был пассажиром фургона, на Таврической набережной в Балаклаве дорогу автомобилю перегородил прохожий. Возмущенный этим фактом мужчина вышел из машины.

В ходе разборки местный житель ударил пешехода в грудь ногой, тот перелетел через парапет, упал на скалы, а затем — в море. Он выжил благодаря своевременной помощи очевидцев и медиков.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде спасли 79-летнюю жительницу провинции Пхитсанулок, которая заблудилась в лесу и упала со скалы. Она призналась, что выжила чудом и уже не надеялась, что ее найдут.

