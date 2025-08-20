У Киева забрали восемь миллиардов гривен

Рада приняла изменения в госбюджет, забрав 8 миллиардов гривен из бюджета Киева

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, забрав часть финансирования Киева. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

У столицы в общий фонд государственного бюджета забрали восемь миллиардов гривен, получаемых от налога на прибыль банков.

Отмечается, что в госбюджете будут увеличены военные и гуманитарные непредвиденные расходы. Дополнительно эти сферы получат 25 миллиардов гривен (48 миллиардов рублей).

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что совокупные потребности Украины во внешней поддержке составляют 45 миллиардов долларов. Переговоры по поводу предоставления Украине новых пакетов помощи ведутся, часть требующейся суммы до сих пор не закрыта.