Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:39, 20 августа 2025Бывший СССР

У Киева забрали восемь миллиардов гривен

Рада приняла изменения в госбюджет, забрав 8 миллиардов гривен из бюджета Киева
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, забрав часть финансирования Киева. Об этом сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

У столицы в общий фонд государственного бюджета забрали восемь миллиардов гривен, получаемых от налога на прибыль банков.

Отмечается, что в госбюджете будут увеличены военные и гуманитарные непредвиденные расходы. Дополнительно эти сферы получат 25 миллиардов гривен (48 миллиардов рублей).

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что совокупные потребности Украины во внешней поддержке составляют 45 миллиардов долларов. Переговоры по поводу предоставления Украине новых пакетов помощи ведутся, часть требующейся суммы до сих пор не закрыта.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

    В МИД России рассказали о «страшных испытаниях» молодежи в Эстонии

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

    Улов лососевых в ключевом регионе России оказался ниже прогноза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости