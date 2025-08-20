Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

В Ростове-на-Дону возбуждено дело по факту избиения росгвардейцем мужчины

В Ростове-на-Дону все участники избиения полуголого мужчины сотрудником Росгвардии доставлены на допрос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным ведомства, следователи возбудили дело после того, как в сети появилось видозапись, на которой росгвардеец избивает мужчину.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 17 августа у караоке-клуба «Б29» на Береговой улице. Туда были вызваны росгвардейцы из-за массовой драки.