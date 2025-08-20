Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:50, 20 августа 2025Силовые структуры

Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

В Ростове-на-Дону возбуждено дело по факту избиения росгвардейцем мужчины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Ростове-на-Дону все участники избиения полуголого мужчины сотрудником Росгвардии доставлены на допрос. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ростовской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным ведомства, следователи возбудили дело после того, как в сети появилось видозапись, на которой росгвардеец избивает мужчину.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 17 августа у караоке-клуба «Б29» на Береговой улице. Туда были вызваны росгвардейцы из-за массовой драки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил позицию России по гарантиям безопасности для Украины. Он заявил, что решать эти вопросы без Москвы не получится

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Российский ресторан выиграл суд у гастрокритика из-за негативной рецензии

    «Калашников» получил дополнительные заказы на РПЛ-20 и АК-12К

    Российским водителям раскрыли признаки опасных шин

    В МИД России рассказали о «страшных испытаниях» молодежи в Эстонии

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости