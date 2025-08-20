Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 20 августа 2025Бывший СССР

В Азербайджане оценили заслуги Трампа и захотели углубить отношения с США

Посол Азербайджана Ибрагим: Баку хочет углубить отношения с Вашингтоном
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Баку хочет углубить отношения с Вашингтоном после подписания мирной декларации с Арменией, чего удалось достичь при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол республики в Соединенных Штатах Хазар Ибрагим в интервью Axios.

По его словам, власти Азербайджана намерены развивать отношения с США во всех сферах: политической, оборонной, экономической и энергетической. «Давайте откроем новую страницу. Давайте работать вместе, и пусть развиваются не только армяно-азербайджанские, но и азербайджано-американские отношения», — сказал дипломат.

Кроме того, Ибрагим выразил уверенность, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира на 101 процент. По его словам, за шесть месяцев американский лидер смог сделать то, что остальным не удавалось за тридцать лет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Он добавил, что установления мира между странами удалось достичь благодаря участию в этом процессе президента США и его администрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Великобритания расширила антироссийские санкции

    Россиянина поймали на корректировке ударов ВСУ по складу Росгвардии

    Дочери российского бойца СВО в два раза занизили сумму «гробовых» выплат

    Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

    iPhone предсказали высокие продажи

    Молдаванин вез бомбу в Одессу и не довез

    Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    ЦБ крупной азиатской страны неожиданно снизил ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости