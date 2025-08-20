В Азербайджане оценили заслуги Трампа и захотели углубить отношения с США

Посол Азербайджана Ибрагим: Баку хочет углубить отношения с Вашингтоном

Баку хочет углубить отношения с Вашингтоном после подписания мирной декларации с Арменией, чего удалось достичь при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом заявил посол республики в Соединенных Штатах Хазар Ибрагим в интервью Axios.

По его словам, власти Азербайджана намерены развивать отношения с США во всех сферах: политической, оборонной, экономической и энергетической. «Давайте откроем новую страницу. Давайте работать вместе, и пусть развиваются не только армяно-азербайджанские, но и азербайджано-американские отношения», — сказал дипломат.

Кроме того, Ибрагим выразил уверенность, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира на 101 процент. По его словам, за шесть месяцев американский лидер смог сделать то, что остальным не удавалось за тридцать лет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выдвинет Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Он добавил, что установления мира между странами удалось достичь благодаря участию в этом процессе президента США и его администрации.