«Известия»: В эстонском тире появились мишени-монстры в форме солдат ВС РФ

Эстонцам в тире предложили пострелять по монстрам в форме солдат Вооруженных сил (ВС) России, сообщили «Известия» в своем Telegram-канале.

Мишени были обнаружены возле Таллинской телебашни. В честь Дня восстановления независимости, который отмечается после выхода Эстонии из состава СССР, а также по случаю 45-летия телебашни для эстонцев организовали различные развлечения, среди которых был тир.

В тире стреляли не по обычным мишеням, а по изображениям зеленых монстров в военной форме. На рукавах у этих существ с большими клыками и красными носами был изображен российский флаг, а на груди — вышивка с крупной буквой Z. Монстры держали в руках бутылки, автоматы и пакеты из популярного в России магазина. На снимках видно, что стрелять по мишеням могли как взрослые, так и дети.

Ранее житель Эстонии Вячеслав Сорокун оказался в центре скандала из-за советской символики на своей лодке. Во время рыбалки на реке Нарве эстонские пограничники потребовали от Сорокуна снять знаки «Гвардия СССР», которые висели на его лодке более 10 лет. Сотрудник полиции квалифицировал их как «пропаганду геноцида». Вместо того чтобы передать знаки пограничникам, рыбак выбросил их в воду, заявив, что «отдавать символы врагу — предательство».