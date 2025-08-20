В Европе предрекли «наказание» Трампом России

Politico: В ЕС ожидают, что Трамп накажет Россию в случае провала переговоров

Европейские дипломаты ожидают, что президент США Дональд Трамп «накажет» Россию путем усиления санкций в случае провала возможного саммита президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом пишет издание Politico.

«[Дипломаты] выразили глубокий скептицизм относительно того, что Кремль будет вести переговоры в духе доброй воли, но были оптимистичны в отношении того, что Вашингтон накажет Россию, если она окажется самым большим препятствием на пути к миру», — говорится в материале.

Как утверждается, европейцы считают санкционное давление на Россию со стороны США решающим фактором в дипломатическом процессе и утверждают, что саммит на Аляске стал возможен лишь после угроз Трампа ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти. В Европе ожидают, что следующим важным шагом будет ужесточение санкций за торговлю с Россией в отношении Китая.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что страны Евросоюза и Великобритания грозят России новыми санкциями, в случае если она откажется от трехсторонней встречи на высшем уровне с США и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.