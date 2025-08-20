Экономика
12:35, 20 августа 2025Экономика

В Госдуме предложили дать российским родителям еще один выходной

В Госдуму внесли законопроект о выходном 1 сентября для родителей школьников
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект, предусматривающий предоставление родителям школьников возможности брать выходной 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа — ряд депутатов от фракции «Новые люди» — предложили дать право еще на один нерабочий день в том числе опекунам и приемным родителям, отметив, что сейчас отечественные работодатели «не всегда признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного», что лишает родителей возможности проводить ребенка в школу, сопровождать детей на торжественные линейки и первые уроки.

Парламентарии также отметили, что участие родителей в таких мероприятиях является не формальностью, а «важной поддержкой, создающей у ребенка чувство уверенности в начале нового учебного этапа».

По словам авторов инициативы, ее реализация будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлеченности родителей в образовательный процесс.

Идея сделать 1 сентября выходном высказывается депутатами не впервые, хотя до этого ее не облекали в форму законопроекта. Так, в августе прошлого года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сделать 1 сентября выходным днем для граждан, дети которых учатся в начальной школе, а в начале текущего месяца с призывом дать оплачиваемый выходной всем родителям школьников выступил депутат Дмитрий Гусев.

