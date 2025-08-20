Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 20 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на продажу бывшим депутатом закрытых сведений для Запада

Депутат Чепа: Продажа секретных сведений Гаджиевым роняет след на Госдуму
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Магомед Гаджиев

Магомед Гаджиев. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Передача экс-депутатом Госдумы Магомедом Гаджиевым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Западу сведений закрытого характера — это очень печальная информация, с которой нужно внимательно разбираться, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил сомнения, что Гаджиев мог обладать такой информацией.

«Я, честно говоря, этой информации очень расстроился. Если это так, то это очень плохо. Я такой информации не имею. Если экс-депутат передал какую-то информацию и за это получил деньги — это измена Родине. В этом необходимо очень внимательно и четко разобраться, кто за этим стоит. Дальше следует разобраться, откуда у Магомеда Гаджиева появилась такая информация», — сказал Чепа.

Депутат выразил сомнение, что Гаджиев имел возможность обладать такими ценными сведениями.

«Это очень-очень печальная информация. Это роняет след на Госдуму, на весь депутатский корпус. Я думаю, что с этим все будем разбираться, что это такое и как такое могло произойти», — добавил депутат.

По его мнению, любые подобные действия оставляют определенный след в отношениях с другими странами, но глобально это не повлияет на вектор развития российско-американских связей.

Ранее в иске Генеральной прокуратуры России сообщалось, что Гаджиев передавал Западу сведения закрытого характера. Уточнялось, что его доход в 45 миллионов долларов от передачи информации раскрыл департамент государственной эффективности правительства США. По данным Генпрокуратуры, находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц.

В марте США занялись расследованием источников доходов Магомеда Гаджиева. Банк Wells Fargo обязал Гаджиева «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года» после того, как глава нового департамента эффективности правительства США Илон Маск обратил внимание на ряд спорных платежей, осуществленных американскими властями в адрес в персоналий с сомнительной репутацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

    Российские подростки разгромили бункер гражданской обороны

    Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

    Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

    Мужчина решил стать маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектеру и попался из-за пустых могил

    Сбежавшего от следователей бывшего вице-губернатора нашли в российском аэропорту

    Лукашенко призвал Иран отвечать на вызовы

    Российского бойца СВО в гробу доставили в родной город и не смогли захоронить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости