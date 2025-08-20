В Госдуме отреагировали на продажу бывшим депутатом закрытых сведений для Запада

Депутат Чепа: Продажа секретных сведений Гаджиевым роняет след на Госдуму

Передача экс-депутатом Госдумы Магомедом Гаджиевым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Западу сведений закрытого характера — это очень печальная информация, с которой нужно внимательно разбираться, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил сомнения, что Гаджиев мог обладать такой информацией.

«Я, честно говоря, этой информации очень расстроился. Если это так, то это очень плохо. Я такой информации не имею. Если экс-депутат передал какую-то информацию и за это получил деньги — это измена Родине. В этом необходимо очень внимательно и четко разобраться, кто за этим стоит. Дальше следует разобраться, откуда у Магомеда Гаджиева появилась такая информация», — сказал Чепа.

Депутат выразил сомнение, что Гаджиев имел возможность обладать такими ценными сведениями.

«Это очень-очень печальная информация. Это роняет след на Госдуму, на весь депутатский корпус. Я думаю, что с этим все будем разбираться, что это такое и как такое могло произойти», — добавил депутат.

По его мнению, любые подобные действия оставляют определенный след в отношениях с другими странами, но глобально это не повлияет на вектор развития российско-американских связей.

Ранее в иске Генеральной прокуратуры России сообщалось, что Гаджиев передавал Западу сведения закрытого характера. Уточнялось, что его доход в 45 миллионов долларов от передачи информации раскрыл департамент государственной эффективности правительства США. По данным Генпрокуратуры, находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц.

В марте США занялись расследованием источников доходов Магомеда Гаджиева. Банк Wells Fargo обязал Гаджиева «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года» после того, как глава нового департамента эффективности правительства США Илон Маск обратил внимание на ряд спорных платежей, осуществленных американскими властями в адрес в персоналий с сомнительной репутацией.

