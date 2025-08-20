В Италии решили добиться отстранения сборной Израиля по футболу

Ассоциация тренеров Италии хочет добиться отстранения сборной Израиля по футболу

Ассоциация тренеров Италии решила добиться временного отстранения сборной Израиля от международных турниров. Об этом сообщает ANSA.

Организация обратилась к президенту Федерации футбола Италии Габриэлю Гравине. Функционера попросили отправить запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильтян. Причиной указывается сложившаяся ситуация в секторе Газа.

Италия и Израиль играют в одной отборочной группе в квалификации к чемпионату мира 2026 года. 8 сентября команды встретятся на нейтральном поле в Венгрии.

В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.