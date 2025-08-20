Спорт
09:07, 20 августа 2025Спорт

В Италии решили добиться отстранения сборной Израиля по футболу

Ассоциация тренеров Италии хочет добиться отстранения сборной Израиля по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ассоциация тренеров Италии решила добиться временного отстранения сборной Израиля от международных турниров. Об этом сообщает ANSA.

Организация обратилась к президенту Федерации футбола Италии Габриэлю Гравине. Функционера попросили отправить запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить израильтян. Причиной указывается сложившаяся ситуация в секторе Газа.

Италия и Израиль играют в одной отборочной группе в квалификации к чемпионату мира 2026 года. 8 сентября команды встретятся на нейтральном поле в Венгрии.

В октябре 2024 года Лучано Спаллетти, занимавший на тот момент пост главного тренера сборной Италии, раскритиковал УЕФА за то, что сборная Израиля не отстранена от международных турниров. «Израиль позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и нас вынуждают выходить на поле с их сборной», — заявил он.

