06:52, 20 августа 2025Мир

В Китае заявили о давлении США на Украину и Евросоюз

CD: США давят на Украину и Евросоюз ради смягчения их позиции на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Соединенные Штаты оказывают давление на Украину и страны Евросоюза, которые фактически уже признают, что прекращение огня больше не является условием для переговоров по урегулированию конфликта. Об этом написала газета China Daily.

«Хотя во время марафона встреч в Белом доме в понедельник все, казалось, сохраняли деликатно-сердечный настрой, разногласия между США и их европейскими союзниками сохраняются», — говорится в статье.

То, что президент США Дональд Трамп объявил о планах организации трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и им самим, подразумевает, что на Украину и европейские страны, возможно, оказывалось давление с целью смягчения их позиции по территориальному вопросу, указали журналисты.

По мнению авторов статьи, несмотря на то, что путь к урегулированию конфликта остается сложным, очевидно, что диалог и переговоры предлагают наиболее эффективный путь продвижения вперед.

Ранее аналитик Тугай Юджель заявил, что встреча по урегулированию конфликта на Украине, прошедшая в Белом доме, продемонстрировала, что НАТО, ЕС и Киеву приходится учитывать условия и интересы Москвы.

В свою очередь, Владиимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования кризиса на Украине будет обсуждаться между ним только при личной встрече с Путиным.

