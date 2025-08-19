Раскрыта роль России после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Аналитик Юджель: США, ЕС и Украине приходится учитывать российские интересы

Встреча по урегулированию конфликта на Украине, прошедшая в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, лидеров Украины и Евросоюза (ЕС), продемонстрировала, что НАТО, ЕС и Киеву приходится учитывать условия и интересы Москвы. Такое мнение высказал турецкий аналитик Тугай Юджель в комментарии РИА Новости.

По его оценке, встреча относительно будущего Украины, по всей вероятности, прошла позитивно. Ключевая причина этого — состоявшийся в прошлую пятницу саммит российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Он показал готовность и стремление к миру, уточняет Юджель.

«Конечно, самое главное, что показывают нам встреча в Белом доме и встреча на Аляске, — это то, что Украина не имеет права голоса», — считает аналитик.

Как подчеркнул он, Вашингтону, Брюсселю, Киеву и странам Североатлантического альянса пришлось учитывать условия Путина и интересы России. Помимо этого, возможная трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского докажет, что президент Украины пойдет на уступки главы РФ по основным вопросам. Однако аналитик выразил мнение о том, что пока для проведения встречи формата «Путин — Трамп — Зеленский» слишком рано.

Ранее Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования кризиса на Украине будет обсуждаться между ним только при личной встрече с Путиным. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что начал готовить встречу российского и украинского лидеров.