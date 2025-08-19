Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:29, 19 августа 2025Мир

Раскрыта роль России после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Аналитик Юджель: США, ЕС и Украине приходится учитывать российские интересы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Встреча по урегулированию конфликта на Украине, прошедшая в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, лидеров Украины и Евросоюза (ЕС), продемонстрировала, что НАТО, ЕС и Киеву приходится учитывать условия и интересы Москвы. Такое мнение высказал турецкий аналитик Тугай Юджель в комментарии РИА Новости.

По его оценке, встреча относительно будущего Украины, по всей вероятности, прошла позитивно. Ключевая причина этого — состоявшийся в прошлую пятницу саммит российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Он показал готовность и стремление к миру, уточняет Юджель.

«Конечно, самое главное, что показывают нам встреча в Белом доме и встреча на Аляске, — это то, что Украина не имеет права голоса», — считает аналитик.

Как подчеркнул он, Вашингтону, Брюсселю, Киеву и странам Североатлантического альянса пришлось учитывать условия Путина и интересы России. Помимо этого, возможная трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Зеленского докажет, что президент Украины пойдет на уступки главы РФ по основным вопросам. Однако аналитик выразил мнение о том, что пока для проведения встречи формата «Путин — Трамп — Зеленский» слишком рано.

Ранее Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования кризиса на Украине будет обсуждаться между ним только при личной встрече с Путиным. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что начал готовить встречу российского и украинского лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США озвучили позицию Зеленского по обмену территориями

    ВСУ перед встречей Путина и Трампа решили бить по российским городам

    ФСБ рассекретила документы о планах Японии бороться с СССР при помощи чумы и холеры

    Названа средняя пенсия по старости в России

    Популярный певец назвал лучший город мира для жизни

    Женщина занялась сексом на улице перед прохожими и детьми

    На российской федеральной трассе обрушился мост

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

    Поступок Путина после переговоров с Трампом вызвал восторг в Китае

    Тревел-блогер побывал в Голландии и раскрыл стоимость базовых продуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости