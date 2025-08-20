Путешествия
В МИД прокомментировали операцию по спасению застрявшей на горе в Киргизии россиянки

МИД: Посольство России в Киргизии отслеживает ситуацию по спасению альпинистки
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала спасательную операцию российской альпинистки, застрявшей на горе в стране Центрально Азии. Ее слова приводятся в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Посольство России отслеживает проводимые мероприятия по спасению россиянки Натальи Наговициной. «С первого дня происшествия ведомство находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации», — отметила дипломат.

По ее сообщению, после того, как 12 августа туристка сломала ногу на пике Победы и осталась на высоте семь тысяч метров, ей на помощь 16 августа был направлен спасательный вертолет Минобороны Киргизии, который из-за плохих погодных условий совершил жесткую посадку на высоте 4,6 тысячи метров, в результате двое человек пострадали. К месту аварии направился другой борт. «К сожалению, обстановка сильно осложняется погодными условиями, а также тем, что вертолеты не могут подниматься на высоту более 5,5 тысячи метров», — добавила Захарова.

19 августа к Наговициной выдвинулся отряд спасателей, однако восхождение может занять несколько дней. В настоящее время напарник россиянки, оказавший ей первую помощь, и альпинист из Германии продолжают спуск. К ним навстречу также выдвинулась команда экстренного реагирования.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 47-летняя путешественница не выжила. На данный момент она перестала двигаться в своей палатке, а температура воздуха на вершине равна минус 23 градусам Цельсия и становится ниже с каждым днем.

