В МИД рассказали о полученной Зеленским в Белом доме «мощной оплеухе»

Захарова: Карта Украины в Белом доме стала мощной пощечиной Зеленскому
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Карта Украины, которую президент США Дональд Трамп показал на переговорах в Белом доме, должна была привести в чувство лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«И вот этот рисунок, к кому он был обращен? (...) Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство», — рассказала она.

По словам Захаровой, Трам попытался показать Киеву, сколько территорий и людей потеряла Украина. Она подчеркнула, что это результат нахождения Зеленского у власти.

