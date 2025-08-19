Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 19 августа 2025Бывший СССР

В МИД России рассказали о сбывшемся предсказании Зеленского

Захарова: Зеленский 11 лет назад предвидел, чем закончится его приход к власти
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский 11 лет назад предвидел, чем закончится его приход к власти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Дипломат рассказала, что, увидев на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа карту с утраченными Киевом территориями, она вспомнила видеозапись 2014 года. На ней Зеленский говорил, что не хочет идти в политику, так как «недостоин» и «не настолько мудр» для таких должностей.

«Получается, он буквально предвидел, чем это закончится без мудрости, без образования, без необходимых достоинств и достоинства», — написала Захарова.

Ранее в США допустили отказ Зеленского от территорий. Об этом заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал Украине много земли

    В России прокомментировали планы Британии выделить крупную сумму на оружие для Украины

    Трамп высказался об отношениях Путина и Зеленского

    В МИД России рассказали о сбывшемся предсказании Зеленского

    Российский Т-72Б3М выдержал попадания десятков дронов

    Жители европейской страны увеличили вложения в оборону в десять раз

    В Петербурге для не сдавших тест по русскому детей мигрантов открыли возможность для жалоб

    Опасность заполонивших Подмосковье ядовитых пауков оценили

    Сергей Дроботенко показал новое фото 81-летней Регины Дубовицкой

    Мировой рынок кофе отреагировал на заморозки в Бразилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости