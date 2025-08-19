Захарова: Зеленский 11 лет назад предвидел, чем закончится его приход к власти

Президент Украины Владимир Зеленский 11 лет назад предвидел, чем закончится его приход к власти. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Дипломат рассказала, что, увидев на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 18 августа карту с утраченными Киевом территориями, она вспомнила видеозапись 2014 года. На ней Зеленский говорил, что не хочет идти в политику, так как «недостоин» и «не настолько мудр» для таких должностей.

«Получается, он буквально предвидел, чем это закончится без мудрости, без образования, без необходимых достоинств и достоинства», — написала Захарова.

Ранее в США допустили отказ Зеленского от территорий. Об этом заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.