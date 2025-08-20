В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

Минобороны России: ВСУ предприняли попытку диверсии в акватории Черного моря

В ночь на 20 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку диверсионной операции в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону Тарханкута. Об этом заявило Минобороны России, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, попытка диверсии пресечена расчетами центра «Рубикон», которые уничтожили в 72 километрах от побережья Крыма один из задействованных ВСУ десантных катеров барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее о том, что к берегу Крыма пытались прорваться украинские десантники на катерах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, уничтожение одного судна сорвало операцию ВСУ.

До этого об активности украинских войск в районе Тендровской косы сообщали военблогеры. По их данным, перед этим ВСУ атаковали запад Крыма с помощью дронов.