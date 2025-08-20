Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:37, 20 августа 2025Россия

В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

Минобороны России: ВСУ предприняли попытку диверсии в акватории Черного моря
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В ночь на 20 августа Вооруженные силы Украины предприняли попытку диверсионной операции в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону Тарханкута. Об этом заявило Минобороны России, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, попытка диверсии пресечена расчетами центра «Рубикон», которые уничтожили в 72 километрах от побережья Крыма один из задействованных ВСУ десантных катеров барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее о том, что к берегу Крыма пытались прорваться украинские десантники на катерах, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, уничтожение одного судна сорвало операцию ВСУ.

До этого об активности украинских войск в районе Тендровской косы сообщали военблогеры. По их данным, перед этим ВСУ атаковали запад Крыма с помощью дронов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России заявили о попытке диверсии ВСУ в Черном море

    Российским водителям раскрыли признаки опасных шин

    В МИД России рассказали о «страшных испытаниях» молодежи в Эстонии

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Двое россиян не выжили во время восхождения в Приэльбрусье

    Участники избиения полуголого мужчины росгвардейцем доставлены на допрос

    Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

    Россия ответила на санкции Великобритании

    Швеция захотела участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины

    В Крыму спрогнозировали снижение урожая винограда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости