Россия
08:43, 20 августа 2025Россия

В России назвали еще одно условие для заключения соглашения по Украине

Депутат ГД Водолацкий: Киев должен прекратить притеснять русскоязычное население
Елена Торубарова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал еще одно условие для заключения соглашения по Украине. По его словам, для этого Киев должен прекратить притеснять русскоязычное население, передает ТАСС.

«Зеленский на встрече [с Россией и США] должен будет принять тот факт, что он не будет притеснять, уничтожать территории, где превалируют русские, где исторически земли связаны с Россией», — обозначил Водолацкий.

По мнению парламентария, только в таком случае удастся заключить мирное соглашение. «Если он не будет готов к этому диалогу за переговорным столом, то трехсторонняя встреча, она в принципе ничтожна, и она не будет под собой иметь никакой основы», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил провести встречу в трехстороннем формате с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 22 августа. В числе городов, в которых может пройти трехсторонняя встреча, рассматриваются Рим и Женева.

