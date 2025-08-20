Россия
В России отреагировали на раскрытые хакерами сведения о потерях ВСУ

Депутат Колесник: Сведения о потерях Украины могут быть близки к правде
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

К сведениям, добытых путем взлома базы данных хакерами, можно относиться по-разному, однако информация о потере украинской армией 1,7 миллиона военных может быть близка к правде, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось о том, что российские хакеры взломали базу данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскрыли потери украинской армии. Исходя из сведений, за три года спецоперации Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих.

Депутат отметил, что Киев скрывает реальное число потерь в ВСУ. Кроме того, украинская армия не подбирают раненых, иногда сама уничтожает своих военнослужащих, погибших объявляют без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации семьям и не будоражить общество, добавил он.

«Что там происходит, по числам, это близко к правде. Можно на это опираться, но не до миллиметров. Потому что обычно основные реальные потери становятся ясны даже через десятки лет. Но, я думаю, мы узнаем правду в течение не такого длительного времени», — сказал Колесник.

Ранее стало известно, что российские хакеры взломали цифровой мозг украинских военных — программу «Дельта». Она используется для управления войсками, мониторинга позиций российских военных и контроля перемещения подразделений.

