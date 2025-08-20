В России резко выросли продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи электрокаров с пробегом в РФ выросли на 25 процентов в июле

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж электрокаров с пробегом в России увеличились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 1268 единиц. О резком росте спроса граждан на этот вид автомобилей сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Положительная динамика в этом сегменте наблюдается не первый месяц, уточнили эксперты. В мае продажи б/у электрокаров в стране выросли на 5 процентов год к году, в июне — на 15 процентов (до более чем 1 тысячи единиц), а июльский результат оказался рекордным с января, пояснили аналитики.

Лидером по объемам продаж на вторичном авторынке оказался японский бренд Nissan, на его долю пришлось 37 процентов всех сделок в этом сегменте. За второй летний месяц россияне приобрели в общей сложности 471 б/у электрокар этого производителя (плюс 29 процентов год к году). На второй строчке оказался китайский Zeekr с результатом в 215 единиц (плюс 85 процентов), а топ-3 замкнула американская Tesla (159 штук, минус 15 процентов).

В пятерку лидеров также вошли немецкий Volkswagen (43 единицы) и российский Evolute (34). Продажи первого производителя в РФ за отчетный период упали на 2 процента, а второго, напротив, выросли на 13 процентов. Самой же популярной моделью среди представленных на российском рынке б/у электрокаров стала Nissan Leaf (464 штуки). В тройку лидеров также вошли Zeekr 001 (155) и Tesla Model 3 (65).

Заметный рост спроса в июле прослеживался не только в сегменте б/у электрокаров, но и подержанных автомобилей, работающих на традиционном бензиновом топливе. По итогам июля продажи последних в стране увеличились на 21,4 процента и достигли отметки в 567,2 тысячи единиц. В месячном выражении реализация этого вида машин в РФ выросла примерно на 100 тысяч штук. Высокий спрос на машины с пробегом эксперты связывают в том числе с их более низкой стоимостью в сравнении с новыми. На ситуацию также могло повлиять снижение ключевой ставки, которая в конце июля опустилась до 18 процентов годовых.