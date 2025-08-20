Россия
В российском регионе сбили беспилотник

Слюсарь: Средства ПВО сбили БПЛА в Чертковском районе Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канал.

«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По предварительным данным, последствий на земле и пострадавших среди людей нет», — написал врио губернатора Ростовской области.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России сбили БПЛА RAM-2X, использовавшийся для атак на Белгородскую область.

