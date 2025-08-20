Мир
14:01, 20 августа 2025Мир

В США допустили становление Украины «Германией после Первой мировой войны»

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп по завершении конфликта может рассмотреть вариант становления Украины буферной зоной между Европой и Россией, лишенной крупных вооруженных сил. С таким заявлением в интервью The Times Radio выступил бывший заместитель помощника министра обороны США Джим Таунсенд.

«Он не позволит Украине иметь значительные вооруженные силы. Это почти как Германия после Первой мировой войны в соответствии с Версальским договором, когда немцы были ограничены в том, как должны выглядеть их вооруженные силы», — сказал он.

По словам экс-чиновника, при таком сценарии Вооруженные силы Украины (ВСУ) вовсе не будет силой, гарантирующей безопасность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против сокращения численности ВСУ после окончания конфликта в качестве одного из пунктов мирного соглашения.

    Все новости