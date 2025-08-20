Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 20 августа 2025Мир

В США раскрыли подробности звонка Трампа Путину

Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут из-за звонка Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News раскрыл подробности звонка президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, тот согласился задержаться на 15 минут из-за этого.

Беседа состоялась во время визита главы Украины и европейских политиков в Белый дом. В это время в Москве уже была ночь. Трамп передал Путину, что может позвонить или отправить сообщение, отметил министр.

По словам Бессента, российский президент ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами ЕС ради звонка президенту России. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «МИД умеет работать с эксцессами». Возможна ли встреча Путина и Зеленского уже в августе и стоит ли ждать неожиданностей от Киева?

    «Самый большой придурок на свете». Вышел второй сезон «Миротворца». Почему возвращение сериала ждал весь мир?

    Сразу три российских аэропорта ограничили работу

    Всех министров Германии призвали экономить

    В США раскрыли подробности звонка Трампа Путину

    На Украине ужесточат наказание для уклонистов за бегство за границу

    Расстрелявшего сослуживцев солдата отказались брать на СВО

    В Киеве прогремели взрывы

    В Москве задержали обманывающих россиян под видом юристов участников ОПГ

    Москвичам пообещали возвращение летней погоды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости