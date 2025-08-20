Мир
В Венгрии заявили о незавидном положении Зеленского

Аналитик Кошкович: Сделка по итогам переговоров станет приговором для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Любая сделка по итогам переговоров станет для украинского лидера Владимира Зеленского политическим приговором. Об этом указал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Сделка станет политическим смертным приговором Зеленскому», — отметил он.

По словам эксперта, любая сделка обеспечит выживание Украины как потенциально функционирующего государства. Однако при этом окажется победой для России.

Ранее сообщалось, что глава Штатов Дональд Трамп позвонил премьеру Венгрии, чтобы уточнить его позицию по вопросу членства Украины в Евросоюзе. Уточняется, что лидеры европейских стран попросили главу Белого дома «повлиять» на Орбана.

До этого венгерский премьер призвал страны ЕС перестать препятствовать миру на Украине и демонизировать президента России Владимира Путина.

В свою очередь, агентство Bloomberg написало, что Владимир Зеленский, вероятно, понимает, что ему придется отказаться от ряда территорий в пользу России в рамках будущего мирного соглашения.

