11:43, 20 августа 2025Забота о себе

Врач призвала не игнорировать белый налет на пятках ради сохранения здоровья стоп

Терапевт Ли: Белые мозолистые наросты на пятках появляются при грибке стопы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Терапевт Дебора Ли предупредила, что причиной появления белых мозолистых наростов на пятках часто является чрезвычайно заразный грибок. Как распознать инфекцию и сохранить здоровье стоп, она рассказала Daily Mail.

По словам врача, чаще всего инфекция начинается между пальцами и постепенно распространяется на ногти, стопы и пятки. Иногда грибок вызывает зуд и боль, но зачастую вообще не доставляет беспокойства. «Пораженная кожа может выглядеть рыхлой, изъязвленной или шелушащейся. Она может быть красной или покрытой белым, сухим и шелушащимся налетом. Со временем на коже появляются трещины или волдыри», — описала она симптомы заболевания.

Ли отметила, что инфекцию чаще всего вызывает грибок Trichophyton rubrum, и призвала ни в коем случае не игнорировать его, поскольку без лечения он быстро распространяется и может спровоцировать проникновение в организме других, более агрессивных и опасных инфекций. Кроме того, этот грибок чрезвычайно заразен: один инфицированный человек в бассейне может заразить всех присутствующих. Наиболее подвержены этому пожилые, дети, пациенты, проходящие лечение от рака, и люди со сниженным иммунитетом, добавила терапевт.

Ранее терапевт, диетолог Елена Устинова рассказала, как распознать болезни по налету на языке. По ее словам, при проблемах с желудочно-кишечным трактом или печенью язык приобретает желтый цвет.

