Врачи назвали указывающие на пивной алкоголизм признаки

О пивном алкоголизме говорит употребление более литра напитка в день

Пивной алкоголизм развивается почти незаметно для человека, предупредили специалисты Городской клинической больницы № 5 Уфы. Несколько признаков, указывающих на зависимость от этого напитка, они назвали в беседе с UfaTime.ru.

По словам врачей, сначала человек не считает опасным регулярное употребление пива, но неприятные последствия начинаются через некоторое время. На развитие пивного алкоголизма, говорят специалисты, указывают употребление более одного литра напитка в день и проблемы с тем, чтобы расслабиться без него. Также тревожным сигналом является раздражительность и злость, появляющиеся, если напиток отсутствует дома.

Кроме того, продолжили врачи, насторожить должны наличие «пивного живота», нарушение мужской репродуктивной функции, появление бессонницы, дневной сонливости, частых головных болей. Наконец, о пивном алкоголизме говорит употребление пива с целью похмелиться утром или поднять настроение.

