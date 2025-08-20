Забота о себе
21:01, 20 августа 2025Забота о себе

Врачи назвали указывающие на пивной алкоголизм признаки

UfaTime.ru: О пивном алкоголизме говорит употребление более литра напитка в день
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Пивной алкоголизм развивается почти незаметно для человека, предупредили специалисты Городской клинической больницы № 5 Уфы. Несколько признаков, указывающих на зависимость от этого напитка, они назвали в беседе с UfaTime.ru.

По словам врачей, сначала человек не считает опасным регулярное употребление пива, но неприятные последствия начинаются через некоторое время. На развитие пивного алкоголизма, говорят специалисты, указывают употребление более одного литра напитка в день и проблемы с тем, чтобы расслабиться без него. Также тревожным сигналом является раздражительность и злость, появляющиеся, если напиток отсутствует дома.

Кроме того, продолжили врачи, насторожить должны наличие «пивного живота», нарушение мужской репродуктивной функции, появление бессонницы, дневной сонливости, частых головных болей. Наконец, о пивном алкоголизме говорит употребление пива с целью похмелиться утром или поднять настроение.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

