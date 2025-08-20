Вратарь бразильского футбольного клуба установил мировой рекорд по числу проведенных игр

Вратарь «Флуминенсе» Фабио установил мировой рекорд по числу проведенных игр

Вратарь бразильского клуба «Флуминенсе» Фабио установил мировой рекорд по числу проведенных игр в профессиональном футболе. Об этом сообщается на сайте команды.

В ночь на среду, 20 августа, «Флуминенсе» со счетом 2:0 победил мексиканскую «Америку» в матче 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка. 44-летний Фабио вышел в стартовом составе и провел 1391-й матч на профессиональном уровне.

Голкиперу удалось побить рекорд, принадлежавший английскому вратарю Питеру Шилтону. Он составлял 1390 матчей.

Фабио играет за «Флуминенсе» с 2022 года. Он не провел за сборную Бразилии ни одного матча, однако в 2004-м был в составе национальной команды, которая выиграла Кубок Америки.