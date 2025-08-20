Спорт
10:40, 20 августа 2025Спорт

Вратарь бразильского футбольного клуба установил мировой рекорд по числу проведенных игр

Вратарь «Флуминенсе» Фабио установил мировой рекорд по числу проведенных игр
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вратарь бразильского клуба «Флуминенсе» Фабио установил мировой рекорд по числу проведенных игр в профессиональном футболе. Об этом сообщается на сайте команды.

В ночь на среду, 20 августа, «Флуминенсе» со счетом 2:0 победил мексиканскую «Америку» в матче 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка. 44-летний Фабио вышел в стартовом составе и провел 1391-й матч на профессиональном уровне.

Голкиперу удалось побить рекорд, принадлежавший английскому вратарю Питеру Шилтону. Он составлял 1390 матчей.

Фабио играет за «Флуминенсе» с 2022 года. Он не провел за сборную Бразилии ни одного матча, однако в 2004-м был в составе национальной команды, которая выиграла Кубок Америки.

