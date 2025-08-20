Решение Индии возобновить закупки российской нефти вопреки угрозам США объяснили

Аналитик Юшков: Индия сокращала закупки нефти из РФ, чтобы выторговать скидку

Возобновление индийскими компаниями закупок российской нефти вопреки угрозам США еще раз показывает, что они сокращали поставки не по государственному указу, сказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Соответствующее решение страны он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

В Индии не испугались вторичных санкций в виде промышленных импортных пошлин со стороны США, обозначил аналитик. По его словам, страна прекрасно понимала, что отказ ни к чему не приведет, поэтому ограничивать себя на государственном уровне не было никакого смысла.

«[Президент США Дональд] Трамп критиковал их и за покупку российской нефти, и за покупку российского оружия, и за недостаточный торговый оборот с США и так далее. То есть дело не в российской нефти. Они увидели, что против Китая не вводится ничего, а Китай еще больше покупает российской нефти, ни против Турции, которая является лидером по закупкам российских нефтепродуктов, ни против Бразилии, ни против Ближнего Востока, ни Венгрии, ни Словакии. (...) Поэтому дело-то не в нефти было, а дело в общем торге с Индией по условиям торговой сделки», — поделился эксперт.

Если нет государственного запрета на импорт российской нефти в Индию, то компании не будут сокращать закупки из-за угроз для производителей абсолютно других товаров — это проблемы не переработчиков нефти, указал Юшков.

«Но в этой ситуации переработчики могли потянуть время с импортом для того, чтобы показать свою обеспокоенность, сказать, что российская нефть токсична, что им страшно ее покупать и так далее для того, чтобы попытаться выторговать для себя дополнительную скидку, потому что были времена, когда наша нефть торговалась со скидкой в 35 долларов за баррель, но произошел эффект немного другой. Просто Китай стал больше брать этой нефти, от которой Индия притормаживалась с закупками, и получилось так, что ты отказываешься от наиболее выгодного предложения на рынке, ты вынужден брать более дорогую нефть, а Россия скидку не делает», — пояснил аналитик.

Поэтому индийские компании очень быстро вернулись к полноценной закупке российской нефти, обозначил он, добавив, что она выгоднее, чем любое другое предложение.

Ранее стало известно, что Индия возобновляет закупки российской нефти, игнорируя критику со стороны США.

Сообщалось, что в связи с падением поставок российской нефти в Индию закупки резко нарастили китайские нефтеперерабатывающие заводы.

