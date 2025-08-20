Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:37, 20 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Решение Индии возобновить закупки российской нефти вопреки угрозам США объяснили

Аналитик Юшков: Индия сокращала закупки нефти из РФ, чтобы выторговать скидку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: huyangshu / Shutterstock / Fotodom

Возобновление индийскими компаниями закупок российской нефти вопреки угрозам США еще раз показывает, что они сокращали поставки не по государственному указу, сказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Соответствующее решение страны он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

В Индии не испугались вторичных санкций в виде промышленных импортных пошлин со стороны США, обозначил аналитик. По его словам, страна прекрасно понимала, что отказ ни к чему не приведет, поэтому ограничивать себя на государственном уровне не было никакого смысла.

«[Президент США Дональд] Трамп критиковал их и за покупку российской нефти, и за покупку российского оружия, и за недостаточный торговый оборот с США и так далее. То есть дело не в российской нефти. Они увидели, что против Китая не вводится ничего, а Китай еще больше покупает российской нефти, ни против Турции, которая является лидером по закупкам российских нефтепродуктов, ни против Бразилии, ни против Ближнего Востока, ни Венгрии, ни Словакии. (...) Поэтому дело-то не в нефти было, а дело в общем торге с Индией по условиям торговой сделки», — поделился эксперт.

Если нет государственного запрета на импорт российской нефти в Индию, то компании не будут сокращать закупки из-за угроз для производителей абсолютно других товаров — это проблемы не переработчиков нефти, указал Юшков.

Материалы по теме:
День нефтяника в 2025 году. Какого числа отмечается праздник работников нефтяной промышленности?
День нефтяника в 2025 году.Какого числа отмечается праздник работников нефтяной промышленности?
10 апреля 2025
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

«Но в этой ситуации переработчики могли потянуть время с импортом для того, чтобы показать свою обеспокоенность, сказать, что российская нефть токсична, что им страшно ее покупать и так далее для того, чтобы попытаться выторговать для себя дополнительную скидку, потому что были времена, когда наша нефть торговалась со скидкой в 35 долларов за баррель, но произошел эффект немного другой. Просто Китай стал больше брать этой нефти, от которой Индия притормаживалась с закупками, и получилось так, что ты отказываешься от наиболее выгодного предложения на рынке, ты вынужден брать более дорогую нефть, а Россия скидку не делает», — пояснил аналитик.

Поэтому индийские компании очень быстро вернулись к полноценной закупке российской нефти, обозначил он, добавив, что она выгоднее, чем любое другое предложение.

Ранее стало известно, что Индия возобновляет закупки российской нефти, игнорируя критику со стороны США.

Сообщалось, что в связи с падением поставок российской нефти в Индию закупки резко нарастили китайские нефтеперерабатывающие заводы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости