Замглавы Ельцин-центра сделала репост текста дочери Ельцина и поплатилась

Дело против замглавы Ельцин-центра Телень возбудили из-за репоста дочери Ельцина
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Chernokhatova / URA.RU / Globallookpress.com

Первый замглавы Ельцин-центра Людмила Телень в 2022 году сделала репост текста дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой и поплатилась. В отношении женщины возбудили административное дело о дискредитации армии. Об этом сообщил РБК ее адвокат Михаил Бирюков.

Он пояснил, что его подзащитная 25 февраля 2022-го в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сделала репост антивоенного высказывания Юмашевой.

Дело о дискредитации армии России в отношении Телень поступило в суд в середине августа, отметил юрист.

До этого Телень раскритиковала телеканал «Россия 24» и канал «УралLIVE» за то, что они обнародовали скан ее израильского паспорта, на котором были заметны персональные данные.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело замглавы Ельцин-центра. На заседание Телень не явилась, пишет 66.ru.

Бирюков объяснил отсутствие подзащитной тем, что слова дочери Ельцина она перепостила, находясь в Москве. Поэтому протокол должен рассматривать столичный суд.

Ранее стало известно, что московские коммунисты потребовали закрыть Ельцин Центр из-за лжи об истории.

