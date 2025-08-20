Силовые структуры
12:33, 20 августа 2025Силовые структуры

Заработавшая на фотографиях 15 тысяч рублей россиянка получила 15 лет колонии

В Крыму женщину осудили на 15 лет за продажу Киеву фото систем ПВО за ₽15 тысяч
Любовь Ширижик
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Крым приговорил к 15 годам лишения свободы 28-летнюю жительницу Джанкойского района за передачу украинской спецслужбе данных о системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в марте 2024 года женщина, выступающая против проведения специальной военной операции, через соцсети вступила в сообщество, курируемое представителями Главного управления разведки Минобороны Украины.

По заданию куратора крымчанка сфотографировала места расположения средств ПВО и дислокации личного состава Вооруженных сил России. Эти снимки вместе со скриншотами геолокаций она продала за 15 тысяч рублей.

Женщину выявили сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что террористы, которые пытались подорвать Крымский мост, перевозили для этого 130 килограммов взрывчатки.

