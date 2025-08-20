Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:42, 20 августа 2025Культура

Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

Остин Батлер сообщил, что потерял зрение из-за недосыпа на съемках «Байкеров»
Андрей Шеньшаков

Фото: Katie Collins / Reuters

Актер Остин Батлер, известный по ролям в фильмах «Элвис» и «Однажды в Голливуде», рассказал, что временно ослеп во время съемок одного из своих проектов. Его слова передает портал E! News.

Сам артист списал это на недостаток сна во время съемочного процесса. Однажды он проснулся от ужасной мигрени и некоторое время буквально ничего не видел. Позже он «усилием воли» вернул себе зрение, которое постепенно восстановилось. Впрочем, уже на следующий день Батлер вернулся к работе.

Через некоторое время, в период работы над фильмом про Элвиса Пресли, актер проснулся от острой боли, похожей на приступ аппендицита, Остину даже пришлось лечь в больницу.

Ранее стало известно, что родители модели Кайи Гербер не одобряют ее отношения с актером Остином Батлером. По информации западных СМИ, они переживают, что Остин не готов взять на себя обязательства и не планирует долгосрочные отношения и создание семьи с нынешней возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    Россиянин уснул и сжег восемь квартир

    В МИД прокомментировали операцию по спасению застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Медведев отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину словами «галльский петух»

    Стример ушел из жизни в прямом эфире после нескольких месяцев издевательств

    Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

    В офисе Зеленского назвали обязательное условие для обсуждения мирного урегулирования

    Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

    Украинка с самыми большими щеками в мире раскрыла свой рост и вес

    В Боливии заявили о рисках срыва контрактов с Россией по литию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости