48-летняя Наталия Орейро показала архивное фото

48-летняя актриса Наталия Орейро опубликовала архивное фото
Екатерина Ештокина

Фото: @nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя исполнительница разместила черно-белые кадры, сделанные в юности. На одном из них она предстала в белых укороченных шортах, топе на широких бретелях и бюстгальтере с подкладкой. При этом звезда собрала волосы в высокий пучок, а часть прядей распустила.

В октябре 2024 года Орейро показала фото без бюстгальтера. Знаменитость поделилась серией кадров со съемки в прозрачном зеленом платье.

