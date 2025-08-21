Наука и техника
Названа причина ускоренного старения людей

Nature Genetics: Более 400 генов оказались связаны с ускоренным старением
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американские специалисты назвали гены, которые связаны с ускоренным старением. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) смогли идентифицировать 408 генов, связанных с ускоренным старением. В материале говорится, что для пациентов с «генами старения» необходимо разрабатывать лечебные препараты, которые способны замедлять негативные биологические процессы.

В рамках исследования авторы научной работы проанализировали анкеты сотен тысяч участников из британского биобанка и других общедоступных баз данных. Они идентифицировали 408 генов, связанных с ускоренным старением, — до начала исследования было известно о существовании лишь 73 таких генов. Так, ген SP1 оказался связан с болезнью Альцгеймера, FTO — с ожирением.

Ученые заявили, что пациенты должны получать «полигенную оценку риска», что позволит им понять, к какому виду нездорового старения они склонны. Однако важнее всего найти молекулярные пути, которые управляют процессом старения, и разработать методы лечения, позволяющие его замедлить.

Старший автор исследования Эндрю Гротцингер заметил, что их научная работа не позволит найти «единую таблетку», которая решит все проблемы. Однако количество необходимых лекарственных препаратов для пожилых людей можно будет сократить.

В начале августа ученые из Гарвардской медицинской школы заявили, что восполнение запасов лития в мозге возвращает когнитивные способности.

