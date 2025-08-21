Путешествия
19:44, 21 августа 2025Путешествия

Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

CNN: Закрылок оторвался от Boeing-737 во время полета в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

От пассажирского самолета оторвалась часть крыла во время полета в США. Об этом сообщает издание CNN.

По данным источника, авиаинцидент произошел на борту Boeing-737 авиакомпании Delta Air Lines. Во время рейса из международного аэропорта Орландо в гавань Остин-Бергстром лайнер попал в зону турбулентности. При этом пассажиры заметили отвалившийся закрылок.

На видео попала болтающаяся в воздухе консоль. Уточняется, что неполадку выявили перед посадкой. «Самолет был выведен из эксплуатации для проведения технического обслуживания», — сообщил авиаперевозчик.

Ранее на видео попал взрыв двигателя пассажирского самолета, следовавшего в Дюссельдорф, Германия. В это время путешественники на борту начали прощаться с близкими.

