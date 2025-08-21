Россия
12:02, 21 августа 2025Россия

Число пострадавших от разрушительного взрыва на российском заводе снова выросло

Число пострадавших от взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 153
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Рязанской области

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число пострадавших от разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области снова выросло и достигло 153 человек. Об этом сообщили в оперштабе российского региона.

По состоянию на 21 августа, в результате происшествия 33 человека находятся на стационарном лечении, из них 16 переведены в Москву. Еще 120 россиян проходят амбулаторное лечение. Не выжили 26 человек.

«Продолжается работа по опознанию и проведению необходимых экспертиз», — говорится в сообщении.

О происшествии на заводе по производству синтетических волокон стало известно 15 августа. По одной из версий, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. Ранее сообщалось о 139 пострадавших и 26 людях, чьи травмы оказались несовместимы с жизнью.

