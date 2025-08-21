Экономика
14:18, 21 августа 2025

Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

Во Владивостоке девочка провалилась в яму на спортплощадке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Приморского края»

Во Владивостоке 11-летняя девочка провалилась в яму во время игры на спортивной площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел 20 августа на улице Каштановой. Площадка, о которой идет речь, была не достроена, однако ограждение отсутствовало. В результате ребенок без препятствий попал на территорию и провалился ногой в яму для фундамента. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее в поселке Поселье Иволгинского района трехлетний мальчик упал в выгребную яму на участке соседей. Ребенка достали и госпитализировали, но не смогли спасти.

