Девочка провалилась в яму на спортплощадке в российском городе

Во Владивостоке девочка провалилась в яму на спортплощадке

Во Владивостоке 11-летняя девочка провалилась в яму во время игры на спортивной площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в Telegram-канале.

Инцидент произошел 20 августа на улице Каштановой. Площадка, о которой идет речь, была не достроена, однако ограждение отсутствовало. В результате ребенок без препятствий попал на территорию и провалился ногой в яму для фундамента. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее в поселке Поселье Иволгинского района трехлетний мальчик упал в выгребную яму на участке соседей. Ребенка достали и госпитализировали, но не смогли спасти.