17:30, 21 августа 2025

Для некоторых людей свиной и гонконгский грипп оказались особенно опасны

Инфекционист Мескина: Люди с ожирением могут переносить свиной грипп тяжелее
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

При наличии некоторых хронических заболеваний люди могут тяжелее переносить свиной и гонконгский грипп, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. О том, в каких случаях эти болезни особенно опасны, она рассказала в беседе с Life.ru.

По словам Мескиной, в группе повышенного риска находятся люди с двумя и более хроническими заболеваниями. Причем особую опасность представляют хроническо-обструктивная болезнь легких, астма и сердечно-сосудистые заболевания, а также инфаркты, инсульты и бляшки в сосудах в анамнезе, перечислила она.

Кроме того, повышенному риску тяжелого течения гриппа и, как следствие, летальному исходу подвержены люди с тяжелой формой ожирения, сахарным диабетом, иммунодефицитом или ВИЧ-инфекцией, дети младше двух лет и с хроническими заболеваниями легких или пороками развития, добавила инфекционист. Кроме того, негативно повлиять на течение гриппа у детей и усугубить его тяжесть может лечение аспирином.

Ранее иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах скученного пребывания людей. Специалист добавил, что заразиться менингитом достаточно просто, но все же инфекция распространяется не так активно, как корь или коронавирус.

