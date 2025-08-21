Для некоторых людей свиной и гонконгский грипп оказались особенно опасны

Инфекционист Мескина: Люди с ожирением могут переносить свиной грипп тяжелее

При наличии некоторых хронических заболеваний люди могут тяжелее переносить свиной и гонконгский грипп, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. О том, в каких случаях эти болезни особенно опасны, она рассказала в беседе с Life.ru.

По словам Мескиной, в группе повышенного риска находятся люди с двумя и более хроническими заболеваниями. Причем особую опасность представляют хроническо-обструктивная болезнь легких, астма и сердечно-сосудистые заболевания, а также инфаркты, инсульты и бляшки в сосудах в анамнезе, перечислила она.

Кроме того, повышенному риску тяжелого течения гриппа и, как следствие, летальному исходу подвержены люди с тяжелой формой ожирения, сахарным диабетом, иммунодефицитом или ВИЧ-инфекцией, дети младше двух лет и с хроническими заболеваниями легких или пороками развития, добавила инфекционист. Кроме того, негативно повлиять на течение гриппа у детей и усугубить его тяжесть может лечение аспирином.

