Дочь популярной телеведущей показала обнаженное фото

Дочь телеведущей Лизы Ринны Амелия Грей показала обнаженное фото

Американская модель Амелия Грей Хэмлин показала фанатам откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

Дочь популярной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина снялась в полный рост, стоя на скале у моря. Она позировала обнаженной, повернувшись спиной к камере и распустив гладко уложенные волосы.

Кроме того, 24-летняя манекенщица поделилась кадрами, где предстала в бикини во время занятия сапсерфингом (он же сапбординг, разновидность серфинга, где человек, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в августе дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу в прозрачном наряде прогулялась по Нью-Йорку.